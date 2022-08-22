Ходаковский: отправка британских военных на Украину означает участие НАТО в СВО

По словам командира батальона "Восток" Народной милиции ДНР Александра Ходаковского, если Великобритания всё-таки направит своих военных на Украину, это будет означать, что в конфликт вступило НАТО.

Ходаковский уточнил, что речь идёт не о наёмниках, а об официальной отправке штатных британских военнослужащих, и этот шаг может повлечь за собой изменение статуса спецоперации. Если такое произойдёт, Россия будет вынуждена реагировать соответственно, подчеркнул командир.

"Сейчас мы наблюдаем вбросы по поводу возможного участия англичан в боевых действиях, причем не на уровне волонтеров, а вполне на официальном уровне. Это должно говорить о том, что, вмешавшись, английские военные тут же меняют статус ситуации", — сказал Ходаковский в эфире телеканала "Россия 1".

Военный уверен, что если Британия пойдёт на такой шаг, ход спецоперации кардинально изменится.

"Это будет говорить о том, что НАТО самым непосредственным образом начинает принимать участие в боевых действиях [на Украине]. Это качественно меняет подход ситуации и требует от нас совершенно других радикальных действий", — добавил Ходаковский.