В Воронеж прибыли пятьсот беженцев из Харьковской области

Из Харьковской области прибыли в Воронеж пятьсот вынужденных переселенцев. Об этом сообщили сегодня в мэрии города.

Беженцы приехали на поезде из Белгорода вечером в воскресенье. Для них подготовлено 13 пунктов временного размещения в самом Воронеже и области.