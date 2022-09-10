Глава RT Маргарита Симоньян посоветовала россиянам сохранять спокойствие на фоне событий в Харьковской области.
Журналистка высказалась о тревожных новостях с фронта.
"Я не выношу истерики. В первую очередь — своей собственной", — написала главный редактор RT в своём микроблоге.
Она рекомендовала гражданам РФ молиться и приближать неизбежную победу "в маленьком вверенном тебе околоточке".
"Тихо, спокойно гасить в себе негодование", — выразила своё мнение Маргарита.
Подписчики поддержали Симоньян, выразив уверенность в скорой победе. При этом многие комментаторы критически оценили происходящее.
"Мы вместе, мы сильные, мы с нашими ребятами и обязательно победим!";
"Отсутствие истерики больше похоже на равнодушие";
"В Победе не сомневаюсь ни на минуту. Но, что будет с оставленными там нашими, ставшими уже Родными, людьми?";
"Надо нашей власти больше с народом говорить, а то молчание в таких случаях всегда повод к панике";
"Победа будет за нами. Но тихо не получится. Молчать плохо. От Советского информбюро должны быть сводки. Сегодня отступили, завтра отбросили и разгромили. А тихо не получится, плохой вариант";
"Давайте так. Только вот праздники с салютами в такие дни — за гранью понимания", — комментировали пост Симоньян интернет-пользователи.
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