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Симоньян призвала молиться и гасить в себе негодование

Общество

Глава RT Маргарита Симоньян посоветовала россиянам сохранять спокойствие на фоне событий в Харьковской области.

Симоньян призвала молиться и гасить в себе негодование

Журналистка высказалась о тревожных новостях с фронта.

"Я не выношу истерики. В первую очередь — своей собственной", — написала главный редактор RT в своём микроблоге.

Она рекомендовала гражданам РФ молиться и приближать неизбежную победу "в маленьком вверенном тебе околоточке".

"Тихо, спокойно гасить в себе негодование", — выразила своё мнение Маргарита.

Подписчики поддержали Симоньян, выразив уверенность в скорой победе. При этом многие комментаторы критически оценили происходящее.

"Мы вместе, мы сильные, мы с нашими ребятами и обязательно победим!";

"Отсутствие истерики больше похоже на равнодушие";

"В Победе не сомневаюсь ни на минуту. Но, что будет с оставленными там нашими, ставшими уже Родными, людьми?";

"Надо нашей власти больше с народом говорить, а то молчание в таких случаях всегда повод к панике";

"Победа будет за нами. Но тихо не получится. Молчать плохо. От Советского информбюро должны быть сводки. Сегодня отступили, завтра отбросили и разгромили. А тихо не получится, плохой вариант";

"Давайте так. Только вот праздники с салютами в такие дни — за гранью понимания", — комментировали пост Симоньян интернет-пользователи.

Ранее Мария Захарова отреагировала на заявление интернет-пользовтателей, которые назвали пиром во время чумы праздничные мероприятия в честь Дня города Москвы.

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Автор: Елена Былкина, Куратор: Наталия Красовская
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