Россия прекратила действие договорённостей с Японией об облегчённом посещении Курил гражданами Японии, которые когда-то жили на этих островах.
Весной этого года МИД РФ в ответ на антироссийские санкции принял решение разорвать соглашение, согласно которому японцы могли посещать южные Курильские острова в безвизовом режиме.
Также Россия прекратила переговоры с Японией по мирному договору и отказалась от диалога о налаживании совместной хозяйственной деятельности на Курильских островах.
Ранее китайское издание Baijiahao не исключило того, что Япония попытается "занять часть российской территории", а именно Курильские острова, рассчитывая на помощь США.
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