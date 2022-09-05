Россия запретила японцам посещать Курилы по облегчённой процедуре

Россия прекратила действие договорённостей с Японией об облегчённом посещении Курил гражданами Японии, которые когда-то жили на этих островах.

Весной этого года МИД РФ в ответ на антироссийские санкции принял решение разорвать соглашение, согласно которому японцы могли посещать южные Курильские острова в безвизовом режиме.

Также Россия прекратила переговоры с Японией по мирному договору и отказалась от диалога о налаживании совместной хозяйственной деятельности на Курильских островах.

Ранее китайское издание Baijiahao не исключило того, что Япония попытается "занять часть российской территории", а именно Курильские острова, рассчитывая на помощь США.