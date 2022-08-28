Алла Пугачёва не взяла детей в Россию. Лиза и Гарри остались с Максимом Галкиным за рубежом.
Максим Галкин опубликовал кадры с детьми. На видео Лиза и Гарри Галкины на занятии с репетитором применили математический лайфхак, научившись быстро перемножать числа.
Ролик озадачил подписчиков Галкина, так как поклонники звёздной четы были уверены, что Примадонна привезла детей с собой в Москву. Алла Борисовна сама объясняла, что ей нужно вернутся в Россию именно для того, чтобы её близняшки продолжили учёбу в российской школе.
"Оставила детей с Галкиным в Латвии?";
"Где дети?";
"Может видео было просто записано заранее", — делились своими предположениями интернет-пользователи.
Ранее Пугачёва объяснила, для чего вернулась в РФ.
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