Поклонники Пугачёвой недоумевают: "Оставила детей с Галкиным в Латвии?"

Алла Пугачёва не взяла детей в Россию. Лиза и Гарри остались с Максимом Галкиным за рубежом.

Максим Галкин опубликовал кадры с детьми. На видео Лиза и Гарри Галкины на занятии с репетитором применили математический лайфхак, научившись быстро перемножать числа.

Ролик озадачил подписчиков Галкина, так как поклонники звёздной четы были уверены, что Примадонна привезла детей с собой в Москву. Алла Борисовна сама объясняла, что ей нужно вернутся в Россию именно для того, чтобы её близняшки продолжили учёбу в российской школе.

"Оставила детей с Галкиным в Латвии?"; "Где дети?"; "Может видео было просто записано заранее", — делились своими предположениями интернет-пользователи.

Ранее Пугачёва объяснила, для чего вернулась в РФ.