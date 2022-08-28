Пугачёва объяснила, для чего вернулась в РФ: Порядок в вашей голове наводить

Алла Пугачёва приехала в Россию и рассказала о своих планах на осень.

Примадонна ранее отмечала, что непременно вернётся на родину перед 1 сентября, так как дети должны пойти в школу. 73-летняя певица действительно прибыла в РФ перед новым учебным годом. Кадры с возвращением народной артистки СССР, которая покинула страну после начала спецоперации на Украине, быстро размножились в Сети.

Директор Пугачёвой рассказала, что звезда прилетела в Россию "давно и надолго". Супруга Максима Галкина объяснила, чем собирается заниматься на родине в ближайшее время.

"Порядок буду наводить. В моей голове, в вашей голове", — цитирует слова певицы "СтарХит".