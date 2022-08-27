Примадонна российской эстрады Алла Пугачёва вернулась в Россию после почти полугодичного пребывания за границей с семьей. Видео, на котором он встречает близкую подругу, поделился дизайнер Игорь Гуляев в своих соцсетях.
"Глазам не верю, неужели в самом деле?" — произносит Гуляев.
"Уже давно, я просто не могла никак собраться. А ты читаешь, что меня нет, да?" — отвечает на приветствие 73-летняя певица.
При этом рядом с ней мужа Максима Галкина, который активно поддерживает Украину. Сейчас он находится с гастролями в Европе, а на начало сентября запланированы гастроли в Австралии.
Стоит отметить, что сама Алла Борисовна никогда публично не высказывалась на тему спецоперации на Украине.
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