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Галкин заступился за "суррогатную маму": Она ни в чём не виновата

Общество

Максим Галкин встал на защиту женщины, которую атакуют СМИ, называя её суррогатной мамой детей Аллы Пугачёвой.

Галкин заступился за "суррогатную маму": Она ни в чём не виновата

Шоумен рассказал, что к нему с просьбой обратились родственники женщины по имени Елена Ширинина. Почти 10 лет Елена страдает от того, что за ней охотится жёлтая пресса. Журналисты считают, что именно она родила звёздной супружеской чете двойняшек Лизу и Гарри.

"Ещё в 2013 году её пригласили в эфир по видеосвязи, обманули, сказав, что просто хотят услышать экспертное мнение о суррогатном материнстве, и до видеосвязи (так, чтобы она не знала) намекнули, что она является нашей суррогатной мамой", — написал Галкин в своём микроблоге.

После этого жизнь Елены превратилась в кошмар. Её фото постоянно появляются в СМИ под сенсационными заголовками, что, по словам родных Ширининой, наносит вред её репутации.

Юморист призвал прекратить распространять ложную информацию.

"Елена не имеет к нам никакого отношения. Она не наша суррогатная мама. Она ни в чем не виновата. Никаких тайн она не раскрывала, она никем не ангажирована, кроме проблем и преследования эта слава ей ничего не приносит", — воззвал к совести представителей СМИ супруг Примадонны.

Ранее Галкин провёл концерт в Польше в костюме в цветах украинского флага.

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Автор: Елена Былкина, Куратор: Наталия Красовская
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