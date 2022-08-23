Галкин провёл концерт в Польше в костюме в цветах украинского флага

Максим Галкин с успехом выступил в Варшаве. Публика обратила внимание на сине-жёлтый костюм шоумена.

Юморист разместил в социальных сетях фрагмент своего выступления. Супруг Аллы Пугачёвой блистал на сцене в жёлтых брюках и синем пиджаке. В выборе такого наряда считывается явная поддержка Украины.

Галкин признался, что получил от польской публики заряд "невероятной энергии".

Успеху артиста позавидовала продюсер Светланы Лободы Нателла Крапивина. Она похвалила шоумена за то, что он "собрал все стадионы".

Ранее латвийская певица Лайма Вайкуле на концерте в Литве продемонстрировала флаг Украины. Звезда таким образом выразила свою позицию по поводу спецоперации на Украине.