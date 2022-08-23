Гончаров: как только Путин даст команду, убийца Дугиной будет ликвидирована

Президент Ассоциации ветеранов подразделения антитеррора "Альфа", полковник запаса Сергей Гончаров заявил, что как только Путин даст команду, убийца Дарьи Дугиной будет ликвидирована.

20 августа на подмосковной трассе взорвался автомобиль Дарьи Дугиной, дочери философа Александа Дугина. По данным ФСБ, теракт был спланирован и подготовлен СБУ, а исполнительницей стала гражданка Украины Наталья Вовк.

Гончаров заявил, что Россия могла бы действовать как Израиль и ликвидировать Вовк в любой точке мира. Однако после распада СССР Россия заявила, что не будет уничтожать своих врагов за границей. По его мнению, после этого происшествия в России может увеличиться число терактов и диверсий.

"Украина терпит поражение по всем фронтам, поэтому она и перешла на новый вид сопротивления, который у них пока получается. Посредством убийства Даши Дугиной националисты грозят всем тем, кто защищает интересы России и является патриотом нашей страны", — заявил Гончаров.

По словам Гончарова, если Россия уничтожит Вовк, то в мире поднимется "вой". Поэтому, по его словам, пока Владимир Путин не даст команду, никто ничего делать не будет. Гончаров также отметил работу спецслужб, которые за короткое время раскрыли дело.

"Вот даст Путин команду — мочить террористов, и их начнут мочить, как он раньше говорил, даже в сортире. Не даст команду — будем, как сейчас, продолжать перемалывать националистов", — сказал Гончаров в интервью argumenti.ru.