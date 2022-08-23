Защитник ДНР Чолханов: в смерти Дугиной виновны Украина, Британия и США

Доброволец, защитник республик Донбасса Танай Чолханов уверен, что в смерти Дугиной виновны Украина, Британия и США.

20 августа погибла журналистка Дарья Платонова-Дугина. Под её автомобиль была установлена взрывчатка. По предварительным данным, исполнительницей теракта была гражданка Украины Наталья Вовк.

Чолханов в беседе с argumenti.ru рассказал, что Дарья была бесстрашной, самостоятельной и знаковой фигурой. Он уверен, что в смерти Дугиной виновны Украина, Британия и США.

"Сейчас много пересудов, кто именно стоит за этим военным преступлением. Украина, Британия, США. На мой взгляд, стоят они все. Они все — наш враг. Лютый и ненавистный", — заявил Чолханов.

По мнению бойца, неважно кто именно был целью — Дарья или её отец Александр Дугин. По словам Чолханова, врагу нужно было показать всем, что никто из причастных к СВО не может чувствовать себя в безопасности, независимо от того, где они находятся.

"Нам бросили вызов, спецслужбам плюнули в лицо, над нашими "красными линиями" в очередной раз поиздевались", — сказал Чолханов.

Чолханов заявил, что было ошибкой думать, что РФ ведёт борьбу с одной Украиной. По его словам, союзные силы воют с блоком НАТО, и это будет "трудная и долгая война".

"Надо понять, что против нас не только СБУ, но и Ми-6, ЦРУ, да вообще, вся НАТО, все их службы, вся их военная и политическая машина. Сейчас и в политической среде, и в народной витает некая праздность… Это очень опасная тенденция", — подытожил Чолханов