Лоза предсказал триумфальное возвращение Урганта и Галкина в Россию

Юрий Лоза уверен, что Максим Галкин и Иван Ургант непременно вернуться в Россию, так как за границей у них нет достойной работы.

Исполнитель хита "Плот" считает, что уехавшие шоумены не смогут долго пребывать за рубежом, так как им нужна популярность.

"Вы же понимаете, что шоу должно продолжаться", — цитирует слова музыканта издание PROZvezd.

Певец не сомневается, что возвращение знаменитостей будет триумфальным, так как в России их знают как "прикольных артистов".

"В нашей стране со 140-миллионным населением полно талантливых ребят, но заменить Галкина и Урганта у них пока нет шансов", — поделился своим мнением Лоза.

Ранее Юрий Лоза назвал чепухой идею депутата Ивана Сухарева конфисковать имущество уехавших из России звёзд.