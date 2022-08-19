Юрий Лоза уверен, что Максим Галкин и Иван Ургант непременно вернуться в Россию, так как за границей у них нет достойной работы.
Исполнитель хита "Плот" считает, что уехавшие шоумены не смогут долго пребывать за рубежом, так как им нужна популярность.
"Вы же понимаете, что шоу должно продолжаться", — цитирует слова музыканта издание PROZvezd.
Певец не сомневается, что возвращение знаменитостей будет триумфальным, так как в России их знают как "прикольных артистов".
"В нашей стране со 140-миллионным населением полно талантливых ребят, но заменить Галкина и Урганта у них пока нет шансов", — поделился своим мнением Лоза.
Ранее Юрий Лоза назвал чепухой идею депутата Ивана Сухарева конфисковать имущество уехавших из России звёзд.
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