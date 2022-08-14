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Скончался художник Врубель, автор знаменитого граффити на Берлинской стене

Общество

В возрасте 62 лет ушёл из жизни художник Дмитрий Врубель. Самая знаменитое творение живописца — граффити с поцелуем Леонида Брежнева и Эриха Хонеккера на Берлинской стене.

О кончине художника сообщается в его аккаунте в социальных сетях. Врубель прославился благодаря граффити на Берлинской стене под названием "Господи! Помоги мне выжить среди этой смертной любви". Картина была создана в 1990 году.

Скончался художник в Берлине 14 августа. Журналистка Ксения Ларина сообщила, что Врубель страдал коронавирусом.

В 2017 году на здании в Мельбурне появилось граффити с изображением президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Изображение было создано по мотивам произведения Врубеля.

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Автор: Елена Былкина, Куратор: Наталия Рудольфовна Красовская
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