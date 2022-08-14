Российских артистов, которые нашли временной прибежище в Латвии, могут попросить покинуть пределы стран Балтии из-за новых ограничительных мер в отношении россиян.
Алле Пугачёвой, Максиму Галкину и Чулпан Хаматовой, возможно, скоро снова придётся искать место для проживания, так как в Латвии не желают видеть людей с российскими паспортами. Рассматривается законопроект, согласно которому граждан РФ депортируют из страны.
"Правительство Латвии в ближайшее время разъяснит, должны ли граждане России покинуть страну, и в какой срок", — гласит сообщение канала Brief.
Примадонна с супругом и детьми обосновались в Латвии в начале лета. Ранее они проживали в Израиле, куда отправились после начала спецоперации на Украине.
Ранее сообщалось, что после призывов президента Украины Владимира Зеленского наказать всех россиян запретом на выдачу виз в Европу, на Украине несколько смягчили свою риторику и признали, что в России всё же есть "хорошие русские".
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