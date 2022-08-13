Дмитрий Гордон* о Галкине: "У него было всё — деньги, концерты, любовь публики"

После заявления Владимира Зеленского о том, что все россияне виноваты в проведении спецоперации, на Украине всё же назвали нескольких "хороших русских".

После призывов президента Украины наказать всех россиян запретом на выдачу виз в Европу, на Украине несколько смягчили свою риторику и признали, что единичные граждане РФ всё-таки показали себя с лучшей стороны.

Журналист Дмитрий Гордон* выразил благодарность Максиму Галкину, Андрею Макаревичу и Юрию Шевчуку. Он отметил, что не стоит всех стричь "под одну гребёнку".

"Вот Максим Галкин. Жил в России в прекрасном огромном особняке под Москвой. У него все было — программа на "Первом канале", деньги, концерты, уважение, любовь публики… Все! Но он все перечеркнул и уехал с Аллой Борисовной и детьми", — выразил свою точку зрения Гордон.

Упомянутый украинским журналистом Макаревич всё же столкнулся с проблемами с получением виз, несмотря на свои заявления против проведения спецоперации на Украине.

* Росфинмониторинг 06.04.2022 г. внёс украинского журналиста в российский реестр террористов и экстремистов.