Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
20 идей по развитию России
Новости
Дандыкин оценил британский план удара по Крымскому мосту: "ВСУ дали карт-бланш"
Житель Гая перевёл аферистам 5 миллионов рублей
Норин назвал ахинеей идею привлечь на Украину сирийскую или корейскую пехоту
Власти Белоруссии о сбежавших из страны протестующих: 79% находятся в розыске
Подоляк назвал психологической операцией "наступление" ВСУ на Херсон
Коц: под Соледаром нацисты окопались в подземном царстве времён СССР
Песня, в 2008-ом спетая Соловьевым, оказалась пророческой для Украины и ЕС
Роспотребнадзор выявил нарушения в лагере после массового отравления детей
Депутат Кузнецов попросил ФСБ закрыть въезд в России для Лаймы Вайкуле

В Новосибирске возмущены сносом памятной стелы ради нового отеля

Общество

Многие жители Новосибирска выразили недоумения "тихим" исчезновением стелы, возведённой в честь героев Великой Отечественной войны.

Как пишет atas.info, горожане заметили исчезновение стелы, посвящённой героям ВОВ, которая несколько десятков лет стояла возле ТРК "Ройал Парк". Стало известно, что на месте, где возвышался памятный мемориал, будут строить гостиницу.

"Тихо исчезла стела к 45-летию Победы. Сначала вырубили сквер, потом убрали ее", — пишут жители города в соцсетях.

В новосибирской мэрии заверили, что снос стелы был запланирован, не уточнив дальнейшую судьбу памятника. Они подтвердили, что на её месте будет возводиться отель.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор: Светлана Нерадовская, Куратор: Наталия Красовская
Популярное
Мир. Новости мира
Рожин: в Киеве обсуждают британский план удара по Крымскому мосту

На Украине на стадии обсуждения находится конкретный сценарий удара по Крымскому мосту со стороны моря.

Рожин: в Киеве обсуждают британский план удара по Крымскому мосту
Украина собрала миллионную армию под Харьковом для вторжения в РФ
Силовые структуры
Украина собрала миллионную армию под Харьковом для вторжения в РФ
Политика. Новости и аналитика
Sohu: Лондон запустил процесс, который приведёт к отмене антироссийских санкций
Мир. Новости мира
Зеленский и Макрон стали звёздами гей-парада в Амстердаме
Любовь Степушова Казахстан не оправился от попытки госпереворота и идёт по пути Украины Любовь Степушова Александр Артамонов Военный эксперт проанализировал поставки западного оружия на Украину Александр Артамонов Ярас Валюкенас Человеческое сообщество в депрессии. Как вновь закрыть врата ада? Ярас Валюкенас
Экономика и бизнес
Baijiahao: Германию ждёт сюрприз при попытке запуска "Северного потока-2"
Силовые структуры
Командование ВВС Украины жалуется на применение Россией ракет Х-47М "Кинжал"
Поддубный заявил о возможном наступлении боевиков ВСУ под Харьковом и Херсоном
Силовые структуры
Поддубный заявил о возможном наступлении боевиков ВСУ под Харьковом и Херсоном
Последние материалы
Роспотребнадзор выявил нарушения в лагере после массового отравления детей
Депутат Кузнецов попросил ФСБ закрыть въезд в России для Лаймы Вайкуле
Роман Вильфанд: Лето продолжается. Купальный сезон тоже
Михаил Шац раскритиковал патриотов с символами Z на машинах
Супруга Петросяна об источниках своих доходов: у нас с мужем всё общее
Журналист Люксмур: украинская мова — язык необразованных сельских жителей
Леонков об ограничении военных поставок США: Зеленский получил "чёрную метку"
В Сети появились фотографии Пригожина и бойцов "ЧВК Вагнера" в Попасной
В Новосибирске возмущены сносом памятной стелы ради нового отеля
Минобороны: батальон 14-й механизированной бригады ВСУ потерял более 340 солдат
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: [email protected]
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников