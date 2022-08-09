В Новосибирске возмущены сносом памятной стелы ради нового отеля

Многие жители Новосибирска выразили недоумения "тихим" исчезновением стелы, возведённой в честь героев Великой Отечественной войны.

Как пишет atas.info, горожане заметили исчезновение стелы, посвящённой героям ВОВ, которая несколько десятков лет стояла возле ТРК "Ройал Парк". Стало известно, что на месте, где возвышался памятный мемориал, будут строить гостиницу.

"Тихо исчезла стела к 45-летию Победы. Сначала вырубили сквер, потом убрали ее", — пишут жители города в соцсетях.

В новосибирской мэрии заверили, что снос стелы был запланирован, не уточнив дальнейшую судьбу памятника. Они подтвердили, что на её месте будет возводиться отель.