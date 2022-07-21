Депутат Новосибирска предстанет перед судом за дискредитацию ВС РФ

На депутата новосибирского горсовета Хельгу Пирогову составили административный протокол. Её обвиняют в дискредитации Вооружённых сил РФ.

Пирогову, которая находится на четвёртом месяце беременности, задержали после того, как о её неблагонадёжности сообщил в Следственный комитет вице-спикер Заксобрания Новосибирской области Андрей Панфёров. Он заявил, что женщина состоит в "фашистко-бандеровском звене*" и является представительницей пятой колонны.

Назначить расследование поручил сам глава СК РФ Александр Бастрыкин.

Женщина провинилась тем, что написала пост в социальных сетях, в котором негативно отзывалась о российских военных, участвующий в спецоперации на Украине.

Хельга Пирогова объяснила ранее, что эмигрировать не собирается.

"К такому развитию событий я всегда готова. Забрать у меня депутатский мандат могут по трём основаниям: судебное решение в уголовном деле, гражданство другой страны и смерть. Пока ни одна из трёх причин мне вроде бы, тьфу-тьфу-тьфу, не грозит", — цитирует слова депутата издание "Подъём".

* лидер ОУН-УПА (признана решением Верховного Суда Российской Федерации от 17.11.2014 экстремистской организацией, деятельность запрещена на территории РФ).