Медиаэксперт Клименко заявил об опасности VPN-сервисов

Председатель совета Фонда развития цифровой экономики, медиаэксперт Герман Клименко рассказал об опасности использования VPN — технологии, которая позволяет обеспечить несколько соединений поверх другой сети.

В июле Россия заняла второе место среди стран мира по количеству скачиваний VPN. Лидером этого рейтинга является Индия. Российские сенаторы отреагировали на новость и сообщили, что бесплатные VPN могут делиться данными с третьими лицами.

"Помните, раньше была мода предлагать скачивать пиратское кино? Теперь такая мода пошла на VPN. При его установке идёт всякая гадость, которую только можно сделать", — заявил Герман Клименко в беседе с Общественной Службой Новостей.

Он отметил, что опасность несёт не сам VPN, а программное обеспечение, устанавливаемое на смартфон. При этом наиболее уязвимы телефоны на операционной системе Android.

По словам Клименко, некоторые приложения оказывают не только услугу доступа к запрещённым сайтам, но и предлагают другие услуги, о которых пользователь не подозревает.

Ранее сенатор Андрей Клишас опроверг информацию о введении ответственности за использование VPN.