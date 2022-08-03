Председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас сообщил, что за пользование сервисом VPN наказание не предусмотрено и его введение не планируется.
"Ответственности за использование VPN нет и ее введение не обсуждается", — отметил он.
Ранее депутат Госдумы Мария Бутина в программе Владимира Соловьёва призвала сажать родителей за то, что их дети пользуются VPN и протестуют против символа спецоперации на Украине — буквы Z.
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Индийская компания Gail сокращает поставки газа в стране, поскольку не получает его с ямальских месторождений. Судя по всему, газ перехватывает Германия.