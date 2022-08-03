Клишас опроверг информацию о введении ответственности за использование VPN

Председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас сообщил, что за пользование сервисом VPN наказание не предусмотрено и его введение не планируется.

"Ответственности за использование VPN нет и ее введение не обсуждается", — отметил он.

Ранее депутат Госдумы Мария Бутина в программе Владимира Соловьёва призвала сажать родителей за то, что их дети пользуются VPN и протестуют против символа спецоперации на Украине — буквы Z.