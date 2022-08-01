Владимир Путин на пленарном заседании форума Агентства стратегических инициатив рассказал об идее "золотого миллиарда". В чем минусы этой модели мироустройства, рассказали авторы издания EADaily.
Президент РФ озвучил важные для современной цивилизации идеи. Он раскритиковал мысли о национальной исключительности, которая лежит в основе разделения народов на первый и второй сорт.
"За красивыми словами о "Великой перезагрузке" и "Четвертой экономической революции" "золотой миллиард" подчиняет всю мировую социально-экономическую систему одной задаче, которую можно обозначить как "человеческое развитие для избранных"", — гласит текст статьи.
Авторы издания увидели пользу в том, что западный мир ввёл санкции против российских миллиардеров.
"Санкции, объявленные странами "золотого миллиарда" против олигархов России и вывезенных ими за рубеж российских капиталов, — хороший повод для активизации процесса замещения олигархических групп национальной элитой", — сообщает СМИ.
Подробно данные идеи изложены в материале EADaily.
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Платформа, на которой стоят Соединённые Штаты, будет разрушена полностью через три месяца.