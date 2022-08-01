EADaily о политике золотого миллиарда: Повод для замещения олигархических групп

Владимир Путин на пленарном заседании форума Агентства стратегических инициатив рассказал об идее "золотого миллиарда". В чем минусы этой модели мироустройства, рассказали авторы издания EADaily.

Президент РФ озвучил важные для современной цивилизации идеи. Он раскритиковал мысли о национальной исключительности, которая лежит в основе разделения народов на первый и второй сорт.

"За красивыми словами о "Великой перезагрузке" и "Четвертой экономической революции" "золотой миллиард" подчиняет всю мировую социально-экономическую систему одной задаче, которую можно обозначить как "человеческое развитие для избранных"", — гласит текст статьи.

Авторы издания увидели пользу в том, что западный мир ввёл санкции против российских миллиардеров.

"Санкции, объявленные странами "золотого миллиарда" против олигархов России и вывезенных ими за рубеж российских капиталов, — хороший повод для активизации процесса замещения олигархических групп национальной элитой", — сообщает СМИ.

Подробно данные идеи изложены в материале EADaily.