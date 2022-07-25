В правительстве Белгородской области закупили одежду для мобилизации

В администрации губернатора Белгорода дали пояснения по поводу того, зачем нужно было отдельно закупать одежду, предназначенную "для работы в период мобилизации". Закупка спецодежды обошлась региональному бюджету в 213,9 тысячи рублей.

В администрации объяснили корреспонденту bel.ru, для чего вообще понадобилась такая статья расходов.

Известно, что производителем спецодежды является ООО "Форест Хантер". Предприятие сшило для белгородской администрации 13 комплектов, каждый из которых включает в себя летний костюм, кепку, футболку и демисезонную куртку. Вся одежды сшита из специальной ткани оттенка "пиксель зелёный "цифра".

В госконтракте указано, что сделанная на заказ для чиновников одежда предназначена для "работы в период мобилизации, а также в военное время".

Представители правительства Белгородской области попросили жителей региона не поднимать из-за этой формулировки шум, поскольку она является стандартной.

"Это традиционная история: раз в год, раз в два года, закупается форма для внутренних мобилизационных занятий членов правительства. Здесь много военнообязанных. Они проходят регулярно сборы", — пояснили в пресс-службе правительства.