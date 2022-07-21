Число погибших при обстрелах Белгородской области возросло до восьми человек

Количество погибших в результате обстрелов Белгородской области со стороны украинской армии увеличилось до восьми человек. Об этом пишет bel.ru.

По информации издания, жертвами атак ВСУ стали жители Белгорода, а также населённых пунктов Журавлёвка, Нехотеевка и Солохи.

Накануне, 20 июля, губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков подтвердил информацию о гибели мужчины 1958 года рождения из Нехотеевки. Таким образом, число погибших возросло до восьми.

При этом уточняется, что жителей Нехотеевки, расположенной рядом с украинской границей, уже давно эвакуировали из населённого пункта. Власти региона уточняют, почему мужчина оставался на опасной территории, которую уже неоднократно обстреливали украинские боевики.

В среду, 20 июля, Вооружённые силы Украины также атаковали пункт пропуска "Крупец" в Курской области. Глава региона Роман Старовойт подчеркнул: военные ВСУ повредили линии электропередачи.