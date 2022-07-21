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Число погибших при обстрелах Белгородской области возросло до восьми человек

Происшествия

Количество погибших в результате обстрелов Белгородской области со стороны украинской армии увеличилось до восьми человек. Об этом пишет bel.ru.

Число погибших при обстрелах Белгородской области возросло до восьми человек

По информации издания, жертвами атак ВСУ стали жители Белгорода, а также населённых пунктов Журавлёвка, Нехотеевка и Солохи.

Накануне, 20 июля, губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков подтвердил информацию о гибели мужчины 1958 года рождения из Нехотеевки. Таким образом, число погибших возросло до восьми.

При этом уточняется, что жителей Нехотеевки, расположенной рядом с украинской границей, уже давно эвакуировали из населённого пункта. Власти региона уточняют, почему мужчина оставался на опасной территории, которую уже неоднократно обстреливали украинские боевики.

В среду, 20 июля, Вооружённые силы Украины также атаковали пункт пропуска "Крупец" в Курской области. Глава региона Роман Старовойт подчеркнул: военные ВСУ повредили линии электропередачи.

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Автор: Юлия Миленина
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