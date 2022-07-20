IT-эксперт Скрипников объяснил, как защитить себя от мошеннических ссылок

Эксперт по информационным технологиям Сергей Скрипников в интервью Pravda.Ru рассказал, как не стать жертвой мошенников, которые используют ссылки.

"Необходимо иметь на компьютере какую-то антивирусную систему. Если вы перешли по ссылке и видите сообщения об оплате, которая не предполагалась, нужно сразу остановиться, ударить себя по рукам", — сказал специалист.

Вместе с этим он порекомендовал не реагировать на окна с просьбой разрешить что-либо сделать, которые появляются в браузере. Таким образом программное обеспечение защищает пользователя от простых мошеннических действий, пояснил собеседник издания.

"Люди часто скачивают бесплатные книги, кино, программы в Интернете. Огромное количество сайтов перед предоставлением доступа к продукту получают от доверчивых жертв данные карты и телефона", — предупредил Скрипников.

Ранее IT-эксперт Евгений Каминский рассказал для Pravda.Ru, как противостоять злоумышленникам при оплате картой в Сети.