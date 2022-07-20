Житель Волгограда три года издевался над пасынком с психическим расстройством

Житель Волгограда отправится под суд за издевательства над приёмным сыном с психическим расстройством. Согласно информации, 33-летний мужчина избивал шестилетнего мальчика за любую провинность или просто в "воспитательных" целях.

Соседи и близкие семьи даже не подозревали, что в благополучной семье, к ребёнку проявляют агрессию.

"Мужчина, желая успокоить или, в зависимости от ситуации, проучить ребёнка, который страдает отставанием в психическом развитии, наносил ему однократные удары ладонью или предметами обихода по ягодицам, а также голове. В один из дней отец нанёс мальчику удар дверью в область головы", — рассказали в СУ СКР по Волгоградской области novostivolgograda.ru.

Мужчине вменяют три эпизода. Однако, согласно информации, садист может отделаться мягким наказанием до трёх лет лишения свободы. Так как мать мальчика не засвидетельствовала побои, а следов на ребёнке не осталось, волгоградца могут судить по статье за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего родителем, если это деяние соединено с жестоким обращением.