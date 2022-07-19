В Москве обсудили звёзд: "Хаматова — хедлайнер антироссийских настроений"

В Москве обсудили звёзд на мероприятии "Нежелательные артисты. Судьба чёрного списка шоу-бизнеса". На нём обсудили звёзд из числа "национал-предателей".

О том, как прошло мероприятие, рассказала блогер Алёна Жигалова. Она упрекнула артистов, которые "пировали и жировали", а потом забыли все благодеяния России.

Блогера Эльдара Джарахова обвинили в том, что устроил "вечеринку с сексуальными извращениями".

Жигалова удивляется, почему чёрные списки до сих пор не утверждены.

"Если они есть, то поставьте печать, разошлите, с конкретными именами и фамилиями, чтобы все знали", — призвала интервьюэр

Похвалила Жигалова идею запретить артистам "махать флагами".

"Хаматова — хедлайнер антироссийских настроений в Латвии, а в это время в российский прокат выходит её фильм. Меладзе каждую неделю даёт корпоративы, то в Монако, то ещё где-то, а разочарование у него быстро прошло, потому что иначе он себе на виллу и кабриолет не заработает", — сказала блогер.

Информацией поделилась Ксения Собчак.

"Вы могли пропустить очередное пропагандистское великолепие про национал-предателей, но я вам не позволю…Обсуждали, кого из артистов населению слушать можно, а кого нет", — написала журналистка.