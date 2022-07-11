Терапевт: "На предпочтения комаров влияет вес, температура, запах, группа крови"

Комары чаще всего кусают людей с повышенной температурой тела, излишним весом и с первой группой крови. Также москиты реагируют на запахи духов и алкоголя, рассказал Общественной Службе Новостей врач-терапевт Тимур Асанов.

"На предпочтения комаров влияет целый ряд факторов — это вес, температура, частота дыхания, запах, группа крови", — пояснил он.

По словам специалиста, комары чаще кусают людей, занятых физическими упражнениями, так как у них в этот момент вырабатывается молочная кислота, которая и притягивает насекомых.

Кроме того, москиты слетаются к людям с первой группой крови, повышенной температурой тела и лишним весом, а также активно реагируют на запахи духов, лосьонов, кремов и алкоголя, рассказал Асанов.