Комары чаще всего кусают людей с повышенной температурой тела, излишним весом и с первой группой крови. Также москиты реагируют на запахи духов и алкоголя, рассказал Общественной Службе Новостей врач-терапевт Тимур Асанов.
"На предпочтения комаров влияет целый ряд факторов — это вес, температура, частота дыхания, запах, группа крови", — пояснил он.
По словам специалиста, комары чаще кусают людей, занятых физическими упражнениями, так как у них в этот момент вырабатывается молочная кислота, которая и притягивает насекомых.
Кроме того, москиты слетаются к людям с первой группой крови, повышенной температурой тела и лишним весом, а также активно реагируют на запахи духов, лосьонов, кремов и алкоголя, рассказал Асанов.
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