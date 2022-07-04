В Хабаровской крае учёные выявили редких некровососущих комаров

В Большехехцирском заповеднике Хабаровского края учёные зафиксировали появление особенных комаров с "характерной внешностью". Эти особи обладают крыльями, украшенными тёмными пятнами, а также очень длинными усиками, превышающими длину их тела в 3-4 раза.

Доктор биологических наук Валерий Мутин определил, что необычные комары принадлежат к роду Macrocera и семейству Keroplatidae, пишет издание transsibinfo.com.

Мутин пояснил, что комары семейства Keroplatidae настолько редкие, что для них даже нет русского названия.

"Некоторые личинки кероплатид живут "на поверхности плодовых тел различных трутовиков под паутинным покрывалом." А личинки ряда тропических (и даже японских) видов этого семейства очень хорошо известны по различным видео. Они способны к люминесценции, то есть к свечению, и живут на паутинках, в том числе в пещерах. Увы, наш длинноусый комар, способностью к свечению не обладает…" — рассказал ведущий научный сотрудник заповедника Владимир Дубатолов.

Поскольку вид обнаруженных в Большехехцирском заповеднике комаров до сих пор так и не удалось точно определить, есть вероятность, что эти насекомые являются новым неизвестным видом.