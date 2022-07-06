На "няшных" грызунов Оренбуржья началась охота

С 1 июля начался сезон охоты в Оренбуржье на сурков. Сообщается, что закончится он уже 31 числа, первые трофеи весом от двух до пяти килограммов уже имеются.

Издание 56orb. ru рассказало тонкости процесса. Так, охотятся на особей из укрытий. ю применяя гладкоствольное или нарезное оружие. Попадать пулей нужно точно в голову, так как раненый зверёк может убежать в нору и там погибнуть.

"Выстрел должен быть выверенным и точным. С собой при нахождении в охотничьих угодьях нужно иметь охотничий билет, разрешение на хранение и ношение оружия и путёвку", — поделились тонкостями знатоки дела.

Также сообщается, что заходить на территории природных охранных зон запрещено. От границы ширина такой зоны равна одному километру.