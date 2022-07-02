Ушёл из жизни легендарный мультипликатор Леонид Шварцман, создавший экранные образы Чебурашки, крокодила Гены и других героев советских мультфильмов. Художнику был 101 год.
Мультипликатор прославился благодаря своим работам над знаменитыми анимационными фильмами советского периода: "Чебурашка", "38 попугаев", "Аленький цветочек", "Котенок по имени Гав".
Художник не дожил несколько месяцев до выхода на большой экран фильма "Чебурашка" с Сергеем Гармашем в главной роли. Картина увидит свет в январе 2023 года. Уже презентовали первый тизер фильма.
В 2020 году президент России Владимир Путин поздравил известного российского режиссёра Леонида Шварцмана со столетним юбилеем.
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