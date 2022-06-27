Врачам может грозить уголовное дело за смерть Шатунова из-за неоказания помощи

Юрий Шатунов скончался на пути в больницу. В смерти солиста "Ласкового мая" винят медиков. Юрист Ирина Гриценко объяснила, грозит ли врачам наказание за то, что они не сумели спасти певца.

Друзья, которые находились рядом с Шатуновым, когда ему стало плохо, рассказали, что им порекомендовали везти артиста в больницу самостоятельно, так как бригаду скорой придётся долго ждать.

Дальше начались "мытарства" приятелей артиста, которые кочевали из пункта в пункт, пытаясь сделать так, чтобы Шатунову оказали квалифицированную медицинскую помощь.

Юрист Ирина Гриценко отметила, что прежде чем принимать решение о возбуждении дела, проводится длительная проверка, которая может включать в себя судебно-медицинскую экспертизу.

"Скорее всего, в данном случае действия врачей могут быть рассмотрены по статье о неоказании помощи больному. Максимальное наказание по ней составляет четыре года лишения свободы и запрет на занятие определенной деятельностью в течение трёх лет", — цитирует слова юриста Москва 24.

Гриценко отметила, что даже если у родственников артиста нет претензий к медикам, непрофессиональные действия врачей в целом подразумевают под собой общественную опасность, поэтому могут быть рассмотрены независимо от заявления семьи.

Эксперт считает, что уголовное дело против врачей может быть заведено, так как смерть Шатунова спровоцировала широкий общественный резонанс.