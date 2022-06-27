Криминалист заявила, что о скорой смерти Шатунова говорил его внешний вид

Криминалист Софья Болтовитина назвала признаки, по которым можно было догадаться о скорой смерти Юрия Шатунова.

Юрий Шатунов незадолго до своей кончины активно работал на сцене. Певец провёл серию концертов в то время, когда ему нужно было беречь себя. Никто из окружения артиста не догадывался о том, что артист находится при смерти.

Криминалист Софья Болтовитина в передаче "Пусть говорят" объяснила, что свидетельствовало о нездоровье Шатунова.

"У него склера глазного яблока излишне видна, у него положение нижнего века находится не в норме, там уже какие-то воспалительные процессы в организме. Уже по лицу видно, что с человеком что-то не в порядке, его надо срочно к врачу везти смотреть. Эта ситуация его и убила!" — выразила свою точку зрения криминалист.

Болотвина уверена, что вовремя оказанная медицинская помощь могла бы спасти жизнь исполнителю хита "Белые розы".

Болезнь солиста группы "Ласковый май" Юрия Шатунова была наследственной. Сам певец рассказывал о том, как умерла его мама, не дождавшись операции на сердце.

Певец умер в ночь на 23 июня на 49-м году жизни от сердечной недостаточности.