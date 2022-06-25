Нетребко дала интервью западным СМИ: "Россия, чего ты от меня хочешь!"

Оперная дива Анна Нетребко опубликовала фото с газетой в руках. Броский заголовок газетной статьи вызвал возмущение подписчиков певицы.

Нетребко разместила в социальных сетях свой снимок с напечатанным в немецком издании Die Zeit интервью. Интернет-пользователи осудили певицу за её откровения с зарубежными журналистами.

"Россия, чего ты от меня хочешь!" — гласит заголовок издания.

Фолловеры заверили артистку, что родина больше ничего уже от неё не хочет.

В беседе с представителями западной прессы певица в очередной раз осудила спецоперацию на Украине. Артистка объяснила, что не может выступать напрямую против Владимира Путина, так как является гражданской РФ. Нетребко призналась, что мечтает вернуться в Россию и не прочь даже "усидеть на трёх стульях".

Ранее Нетребко объясняла, оказалась "между двух огней". На родине её травят за то, что она высказалась против спецоперации на Украине, а на Западе настаивают на том, чтобы она негативно отзывалась о Владимире Путине. Сама же звезда оперной сцены пытается занять нейтральную позицию вне политики.