Анна Нетребко отказалась петь в России: "Надеюсь, не придется извиняться"

Оперная дива Анна Нетребко в интервью австрийской газете Zeit призналась, что не намерена выступать в России.

Певица объяснила, что откажется от российских проектов, в которых ежегодно принимает участие.

"На данный момент у меня нет планов петь в России, даже на фестивале "Белые ночи" в Санкт-Петербурге, потому что я не думаю, что сейчас подходящее время", — рассказала Нетребко, которая снова вернулась на сцену театра "Ла Скала" в Италии.

Она отметила, что любит выступать на родине, поэтому ждёт того времени, когда сможет спеть в России.

Нетребко пожаловалась на то, что оказалась "между двух огней". В РФ её критикуют за то, что она высказалась против спецоперации на Украине, а на Западе настаивают на том, чтобы она негативно отзывалась о Владимире Путине. Сама же певица стремится занять нейтральную позицию вне политики.

"Я всегда хотела объединять людей. Надеюсь, мне не придется ни за что извиняться", — сказала народная артистка России.

Ранее представитель Анны Нетребко Максим Берин рассказал о грандиозном возвращении певицы на мировую музыкальную сцену.