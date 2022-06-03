Оперная дива Анна Нетребко в интервью австрийской газете Zeit призналась, что не намерена выступать в России.
Певица объяснила, что откажется от российских проектов, в которых ежегодно принимает участие.
"На данный момент у меня нет планов петь в России, даже на фестивале "Белые ночи" в Санкт-Петербурге, потому что я не думаю, что сейчас подходящее время", — рассказала Нетребко, которая снова вернулась на сцену театра "Ла Скала" в Италии.
Она отметила, что любит выступать на родине, поэтому ждёт того времени, когда сможет спеть в России.
Нетребко пожаловалась на то, что оказалась "между двух огней". В РФ её критикуют за то, что она высказалась против спецоперации на Украине, а на Западе настаивают на том, чтобы она негативно отзывалась о Владимире Путине. Сама же певица стремится занять нейтральную позицию вне политики.
"Я всегда хотела объединять людей. Надеюсь, мне не придется ни за что извиняться", — сказала народная артистка России.
Ранее представитель Анны Нетребко Максим Берин рассказал о грандиозном возвращении певицы на мировую музыкальную сцену.
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