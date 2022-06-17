Сотрудникам "Красного и Белого" запретили носить сланцы и собираться в туалетах

Сеть магазинов "Красное и Белое" распространила среди своих сотрудников памятку, согласно которой им запрещается носить сланцы и короткие юбки, а также собираться в туалетах. В компании назвали памятку требованиями о "стандартном дресс-коде", сообщает karelinform.ru.

По данным издания, памятка вызвал бурную реакцию у сотрудников, которые посчитали некоторые требования руководства излишними.

"Нельзя топать в коридорах, собираться в туалетах, запрещено носить одежду из прозрачной ткани, сланцы, юбки, в которых видно бельё при наклоне вперёд до угла 90 градусов", — говорится в сообщении.

Также в памятке перечислены другие требования, например, запрет на запах пота и грязь под ногтями.

В самой компании отметили, что речь идёт о стандартном дресс-коде.