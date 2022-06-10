Российский адвокат Павел Астахов прокомментировал реакцию министра иностранных дел Великобритании на вынесенный судом ДНР двоим британским наёмникам смертный приговор.
Напомним, Лиз Трасс заявила, что приговор нелегитимный, так как Шон Пиннер и Эйден Аслин — военнопленные.
"Если в Великобритании этих граждан считают военнопленными, то получается, что страна находится в состоянии войны с российской армией, проводящей спецоперацию на Украине? — задался вопросом адвокат в эфире одной из радиостанций. — Так ведь получается? Лиз Трасс ведь человек грамотный, раз занимает пост министра. И поскольку она считает этих британцев военнопленными, то её слова можно расценивать, как признание того, что Британия и Россия находятся в состоянии войны?"
К слову, напомним, кроме заявления главы МИД, никаких шагов для того, чтобы изменить судьбу двух британцев, официальный Лондон не предпринимал. Его дипломаты даже не пытались связаться ни с властями или правоохранителями ДНР, ни с российской стороной.
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Несколько украинских боевиков, двое из которых сознались в военном преступлении, попали в плен в ходе спецоперации.