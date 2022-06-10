Павел Астахов: Лиз Трасс признала, что Британия воюет с Россией

Российский адвокат Павел Астахов прокомментировал реакцию министра иностранных дел Великобритании на вынесенный судом ДНР двоим британским наёмникам смертный приговор.

Напомним, Лиз Трасс заявила, что приговор нелегитимный, так как Шон Пиннер и Эйден Аслин — военнопленные.

"Если в Великобритании этих граждан считают военнопленными, то получается, что страна находится в состоянии войны с российской армией, проводящей спецоперацию на Украине? — задался вопросом адвокат в эфире одной из радиостанций. — Так ведь получается? Лиз Трасс ведь человек грамотный, раз занимает пост министра. И поскольку она считает этих британцев военнопленными, то её слова можно расценивать, как признание того, что Британия и Россия находятся в состоянии войны?"

К слову, напомним, кроме заявления главы МИД, никаких шагов для того, чтобы изменить судьбу двух британцев, официальный Лондон не предпринимал. Его дипломаты даже не пытались связаться ни с властями или правоохранителями ДНР, ни с российской стороной.