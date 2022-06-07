Российский журналист Юрий Дудь* подал в суд на Минюст РФ. Выяснилось, что иск отправили в Лефортовский районный суд Москвы первого июня.
"Категория дела — прочие (возникающие из административных и иных публичных правоотношений)", — написали на официальном сайте московских судов общей юрисдикции.
В базе отметили, что беседа по делу блогера пройдёт 16 июня.
Ранее режиссёр Никита Михалков заявил, что Дудя и других популярных блогеров спонсировала израильская корпорация Yoola. По словам сценариста, журналист получил от компании 50 миллионов рублей.
* включён в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента
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