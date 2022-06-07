Юрий Дудь* подал иск к Минюсту России

Российский журналист Юрий Дудь* подал в суд на Минюст РФ. Выяснилось, что иск отправили в Лефортовский районный суд Москвы первого июня.

"Категория дела — прочие (возникающие из административных и иных публичных правоотношений)", — написали на официальном сайте московских судов общей юрисдикции.

В базе отметили, что беседа по делу блогера пройдёт 16 июня.

Ранее режиссёр Никита Михалков заявил, что Дудя и других популярных блогеров спонсировала израильская корпорация Yoola. По словам сценариста, журналист получил от компании 50 миллионов рублей.

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