Никита Михалков заявил, что Дудь* получил от компании Yoola 50 млн рублей

Популярный журналист Юрий Дудь* всегда позиционировал себя в качестве независимого и честного профессионала, однако в реальности оказалось всё совсем иначе. Режиссёр Никита Михалков заявил, что Дудь* получал деньги, работая на иностранные компании.

"Юрия Дудя*, как и многих известных звезд Ютуба, спонсировала израильская компания Yoola", — заявил Михалков в эфире своей программы "Бесогон ТВ".

Он объяснил, что в 2011 году эту компанию основали выходцы из бывшего Советского Союза — Артём Галлер, Михаил и Александр Шапошниковы, Илан Трояновский. За три года (с 2018 по 2021) на счёт Дудя* поступило около 50 миллионов рублей. Более того, журналист обогатился на 30 миллионов рублей, которые перечисляла ему компания "Кэррот", а ещё семь миллионов Дудю* перевела компания "Рэббит".

"Соучредителем обеих фирм была, как вы понимаете, Yoola. Именно в это время у блогера выходили интервью с Ходорковским**, Собчак, Венедиктовым* и другими. Вот вам и вся независимость", — заметил Никита Михалков.

*включены в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента.

***включён в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента.