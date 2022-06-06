EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Автор Мария Карева

Никита Михалков заявил, что Дудь* получил от компании Yoola 50 млн рублей

Культура

Популярный журналист Юрий Дудь* всегда позиционировал себя в качестве независимого и честного профессионала, однако в реальности оказалось всё совсем иначе. Режиссёр Никита Михалков заявил, что Дудь* получал деньги, работая на иностранные компании.

Никита Михалков заявил, что Дудь* получил от компании Yoola 50 млн рублей

"Юрия Дудя*, как и многих известных звезд Ютуба, спонсировала израильская компания Yoola", — заявил Михалков в эфире своей программы "Бесогон ТВ".

Он объяснил, что в 2011 году эту компанию основали выходцы из бывшего Советского Союза — Артём Галлер, Михаил и Александр Шапошниковы, Илан Трояновский. За три года (с 2018 по 2021) на счёт Дудя* поступило около 50 миллионов рублей. Более того, журналист обогатился на 30 миллионов рублей, которые перечисляла ему компания "Кэррот", а ещё семь миллионов Дудю* перевела компания "Рэббит".

"Соучредителем обеих фирм была, как вы понимаете, Yoola. Именно в это время у блогера выходили интервью с Ходорковским**, Собчак, Венедиктовым* и другими. Вот вам и вся независимость", — заметил Никита Михалков.

*включены в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента.

***включён в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Автор: Мария Карева, Куратор: Сергей Каргашин
Темы никита михалков
Новости
Маршал раскритиковал знаменитостей, которые осудили спецоперацию на Украине
Слуцкий заявил, что не будет копировать манеру выступлений Жириновского
ITV: Парламент Британии объявит вотум недоверия Джонсону
Bloomberg: Путин смог ударить по самому больному месту Европы — энергетике
Никита Михалков заявил, что Дудь* получил от компании Yoola 50 млн рублей
"Азов"* заранее готовился занимать огневые позиции в жилых домах
Владимир Соловьев "откачивал" журналиста из Италии после беседы с Захаровой
MP: США командуют в экономической войне с Россией, а Европа несёт убытки
МИД ЛНР: украинские националисты понесут наказание по УК республики
"Азов"* признавал, что 70% населения в Мариуполе поддерживают Россию
Популярное
Силовые структуры
Сладков: Роман Кутузов — четвёртый российский генерал, погибший в бою

Военный корреспондент и журналист Александр Сладков сообщил о тяжёлой потере в Донбассе.

Сладков: Роман Кутузов — четвёртый российский генерал, погибший в бою
Солдаты ВСУ обратились к Зеленскому: "Россия не наш враг, наш враг — это ты!"
Силовые структуры
Солдаты ВСУ обратились к Зеленскому: "Россия не наш враг, наш враг — это ты!"
Силовые структуры
Морпех ВСУ в плену встретился c бойцом ДНР, которого убивал штык-ножом
Силовые структуры
"Терминаторы" ВС РФ загнали польские танки в огневую ловушку
Любовь Степушова Молдавию готовят к открытию второго фронта против России Любовь Степушова Людмила Черткова Военный аналитик Рожин оценил ход СВО на Украине: "Свои косяки надо исправлять" Людмила Черткова Ольга Лазарева Расследование работы Форин-офиса в России продолжается: названы ещё 59 имён агентов влияния Ольга Лазарева
Силовые структуры
Яков Кедми: ВС РФ затевают что-то крупное в Николаеве и Кривом Роге
Общество
Охлобыстин призвал простить Оксану Фандеру за украинский флаг
Pucará: ВСУ жалуются на масштабное развёртывание ВС РФ средств РЭБ в Донбассе
Силовые структуры
Pucará: ВСУ жалуются на масштабное развёртывание ВС РФ средств РЭБ в Донбассе
Последние материалы
Маршал раскритиковал знаменитостей, которые осудили спецоперацию на Украине
Слуцкий заявил, что не будет копировать манеру выступлений Жириновского
ITV: Парламент Британии объявит вотум недоверия Джонсону
Bloomberg: Путин смог ударить по самому больному месту Европы — энергетике
Никита Михалков заявил, что Дудь* получил от компании Yoola 50 млн рублей
"Азов"* заранее готовился занимать огневые позиции в жилых домах
Владимир Соловьев "откачивал" журналиста из Италии после беседы с Захаровой
MP: США командуют в экономической войне с Россией, а Европа несёт убытки
МИД ЛНР: украинские националисты понесут наказание по УК республики
"Азов"* признавал, что 70% населения в Мариуполе поддерживают Россию
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: [email protected]
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников