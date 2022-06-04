Галкин в Израиле сорвал овации: аплодировали стоя

Концертный тур Максима Галкина в Израиле начался успешно. Билеты на его выступление скупили быстро, а самого шоумена встречали овациями стоя.

В России у артиста после начала спецоперации на Украине дела пошли из ряда вон плохо. Его концерты бойкотировали, с ним разорвали рекламные контракты, ему запретили появляться на ТВ, поэтому ведущим его шоу "Сегодня вечером" стал Николай Цискаридзе.

Супруг Аллы Пугачёвой решил выступить перед зарубежной публикой. Первый его концерт состоялся в Тель-Авиве. Израильский зритель очень тепло принимал пародиста.

Галкин опубликовал в социальных сетях видео, на котором видно, как воодушевлённо израильская публика рукоплескала артисту.

"Первый пошел! Концертный тур по Израилю начался. Спасибо, Тель-Авив", — подписал кадры Галкин.

Ранее Максим Галкин объяснил, почему отказался от всех российских званий и привилегий.