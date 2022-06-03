Галкин объяснил, почему отказался от всех российских званий и привилегий

Максим Галкин рассказал, почему не желает, чтобы ему в России присваивали какие-либо звания. Шоумен решил для себя этот вопрос ещё в 2019 году.

Супруг Аллы Пугачёвой несколько лет назад на концерте в Новосибирске разоткровенничался с публикой. Он объяснил, что ему дорога свобода слова.

"Говорят: "Так — это враги". Это туда, это сюда. Мы боимся, что сейчас нам дадут коленом в челюсть. Пока что на концертах можно говорить, что хочешь. Я поэтому и не прошу вот эти звания", — объяснял пародист.

Отсутствие государственных привилегий давало артисту ощущение независимости.

"Потому что так есть возможность их всех обозвать. Ну вы поняли меня. А так ты как будто зависим от кого-то", — рассуждал юморист, который уехал с семьёй в Израиль после начала спецоперации на Украине.

Ранее Чулпан Хаматова заявила, что готова отказаться от звания Народной артистки РФ. Станислав Садальский также уверен, что награды в России раздаются не по заслугам, а "за лояльность".