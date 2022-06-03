ВСУ на въезде в Северодонецк обстреляли журналистов RT и Reuters

Корреспондент RT Игорь Жданов сообщил, что украинские военные обстреляли в городе Северодонецке автомобили с журналистами, в частности, RT и Reuters, водитель сопровождения погиб на месте, представители СМИ в госпитале.

"Попали под артобстрел на въезде в Северодонецк. Один из снарядов прилетел точно в автомобиль сопровождения в пяти — десяти метрах перед нами, в котором в том числе ехала съёмочная группа Reuters из двух человек. Сначала вообще показалось, что они наехали на мину: машина перевернулась на бок и загорелась. Водитель сопровождения погиб на месте, журналисты в госпитале. С нашей группой всё в порядке", — написал он.

По словам Жданова, украинские боевики били по автомобилям прицельно.

"Дождались, пока мы заедем на, как выяснилось, на пристрелянный участок дороги, и только тогда начали обстрел, корректировали с беспилотника. И да, обе наши машины были гражданские", — заключил он.

Ранее сообщалось, что российская артиллерия пресекла попытки контратаки противника, открыв огонь из ствольной артиллерии, реактивных систем залпового огня и миномётов.