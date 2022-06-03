Политический аналитик и юрист Татьяна Монтян рассказала о переменах, которые начинают происходить в отношениях Запада с Киевом.
Санкции против России, введенные Западом, — обоюдоострое оружие. Однако тем странам, которые их ввели, "больнее", чем РФ, которая имеет огромные запасы энергоносителей, сообщила эксперт.
По её словам, топливный кризис повлечёт за собой и продовольственный кризис, так как возникнет дефицит фуража, зерновых, и животноводы в полной мере не смогут кормить скот.
Но если на Западе такие сложности, то в Незалежной всё вообще плохо, уверена Монтян.
"Лавочка закрывается. Заканчиваются ресурсы у коллективного Запада", — подытожила блогер.
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