Монтян о переменах в отношениях Запада с Украиной: "Лавочка закрывается"

Политический аналитик и юрист Татьяна Монтян рассказала о переменах, которые начинают происходить в отношениях Запада с Киевом.

Санкции против России, введенные Западом, — обоюдоострое оружие. Однако тем странам, которые их ввели, "больнее", чем РФ, которая имеет огромные запасы энергоносителей, сообщила эксперт.

По её словам, топливный кризис повлечёт за собой и продовольственный кризис, так как возникнет дефицит фуража, зерновых, и животноводы в полной мере не смогут кормить скот.

Но если на Западе такие сложности, то в Незалежной всё вообще плохо, уверена Монтян.

"Лавочка закрывается. Заканчиваются ресурсы у коллективного Запада", — подытожила блогер.