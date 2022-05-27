Послы РФ в Таллине приглушают антивоенные пикеты песнями военных лет

Российские дипломаты в столице Эстонии установили колонки и громко включают советские патриотические песни с целью приглушить пикеты против спецоперации на Украине.

Руководитель объединения эстонской националистической партии "Отечество" Тармо Круузимяэ возмутился такому поведению российских дипломатов и подал на послов РФ жалобу.

Он объяснил, что для трансляции музыки "на громкости около 100 децибел" необходимо получать специальное разрешение. Включение музыки, по его словам, должно расцениваться как публичное мероприятие. Круузимяэ отметил, что пикеты у здания посольства согласованы с властями.

Он призвал сократить состав российского диппредставительства. Сторонник националистической партии считает, что в Таллине достаточно оставить только одного российского посла и его секретаря.

В посольстве РФ в Таллине объяснили, что включали "лирическую музыку", никак не связанную с военной тематикой. Дипломаты подчеркнули, что песни вызвали "аллергическую реакцию" только у националистов.

Ранее в Эстонии заявили об оказании Украине с февраля военной помощи на €230 млн.