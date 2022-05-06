В Эстонии заявили об оказании Украине с февраля военной помощи на €230 млн

С февраля 2022 года власти Эстонии оказали Украине военную помощь на общую сумму 230 млн евро, заявил руководитель Госцентра оборонных инвестиций страны Магнус-Валдемар Саар.

"В общей сложности из Эстонии на Украину ушло военной помощи на €230 млн", — сообщил Саар журналистам.

Ранее в центре заявили о направлении Киеву оружия, боеприпасов, а также средств защиты.

Как уточнил директор центра оборонных инвестиций, Украине переданы колёсная бронетехника, миномёты, гранатометы, противотанковые системы, а также снаряжение для бойцов и вспомогательные средства.

Ранее глава правительства Эстонии Кая Каллас заявила о необходимости оказания большей военной помощи Киеву со стороны крупных стран-членов НАТО.

"Мы - страна с населением всего 1,3 миллиона человек. Нас в 65 раз меньше, чем людей в Германии. И мы предоставили в шесть раз больше военной помощи, чем Германия. Возникает резонный вопрос: неужели у Берлина меньше возможностей, чем у Таллина?", — сказала Каллас в ходе прошедшего в конце апреля мероприятия Фонда Фридриха Наумана в Берлине.