Economist: украинские беженцы из Польши начали массово возвращаться на родину

Число украинцев, которые уезжают из Польши, превышает число приезжающих в страну мигрантов. В других европейских странах отмечается такая же тенденция. Социологические опросы показали, что только 17% украинцев намерены остаться в Польше навсегда.

В издании The Economist отметили, что основная проблема, с которой сталкиваются украинские беженцы в Польше, заключается в поиске жилья и устройстве на долгосрочную работу. Около 600 тысяч украинцев приютили польские семьи, другие беженцы разместились у родственников, знакомых, снимают квартиры или проживают в пансионатах. Правительство пытается помогать справиться с этой проблемой, выделяя дополнительные места размещения. Однако ситуация может усугубиться из-за приближающегося летнего сезона.

"Польские принимающие семьи и украинские гости скоро устанут делить одну и ту же ванную комнату и стиральную машину. Как только в пансионатах и молодёжных лагерях начнется летний сезон, сотням тысяч украинцев придётся освободить помещения", — отмечается в публикации.