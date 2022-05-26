Генерал-майора ВС РФ "демилитаризировала" собственная супруга

71-летний генерал-майор в отставке обратился за помощью в полицию. Он заявил, что исчезли патроны из его наградного пистолета. Супруга генерала призналась, что разоружила мужа для его же блага.

Жена маститого военного объяснила, что побоялась, что муж причинит кому-то вред. Опасения женщины усилились из-за того, что супруг стал часто выпивать.

Мудрая супруга спрятала патроны, чтобы глава семейства не начал "спецоперацию" у себя дома.

Наградной пистолет Макарова и патроны жена передала стажам правопорядка. Полиция решила хранить пистолет в комнате изъятого гражданского оружия.

"Демилитаризация прошла успешно", — иронизируют по поводу произошедшего в Сети.