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Автор Петр Ермилин

Афганистан. Дикторы-мужчины начали закрывать свои лица вслед за женщинами

Общество

Дикторы-мужчины надели маски на афганском телевидении в знак протеста против нового постановления талибов, обязывающего женщин закрывать лица в эфире.

Афганистан. Дикторы-мужчины начали закрывать свои лица вслед за женщинами

Ранее в этом месяце верховный лидер Афганистана Хибатулла Ахундзада издал указ для женщин, согласно которому они должны полностью закрываит свои лица, а в идеале — показываться только с традиционной паранджой.

Как сообщает Daily Mail, Министерство поощрения добродетели и предотвращения порока приказало женщинам-телеведущим последовать их примеру. Некоторые отказались подчиниться, что вызвало репрессии со стороны властей. Но после того, как диссидентам пригрозили увольнением, коллеги-мужчины проявили солидарность, также закрыв лица.

Помимо увольнения, женщинам, отказавшимся подчиниться, сказали, что их мужья также потеряют работу.

Ведущие и журналисты Tolo News в Кабуле, носившие маски, подтвердили, что это солидарно с женщинами-ведущими.

Соня Ниязи, ведущая местного телеканала Tolo News, появилась в своем шоу в фате, закрывающей лицо.

Репрессии — это последний шаг талибов* по навязыванию фундаменталистского ислама, согласно которому все женщины в общественных местах должны быть полностью закрыты платками или паранджой. Это еще одно ограничение предыдущего правила, согласно которому они были вынуждены покрывать волосы на публике.

Наряду с запретом женщинам, работающим в новостях, появляться без паранджи, они также запретили телешоу, фильмы и мыльные оперы, в которых женщины появлялись обнаженными, сообщил Мохаммад Садек Акиф Мохаджир, представитель министерства движения "Талибан"* по улучшению благосостояния и порока.

Власти Афганистана, как утверждается, не волнует мужской протест, главное, что женщины выполняют требования о закрытии лиц. Талибы также приказали увольнять женщин, работающих в правительстве, если они не соблюдают новый дресс-код.

Сотрудникам-мужчинам грозит отстранение от работы, если их супруги или дочери не подчиняются закону талибов.

* Талибандвижение, запрещенное в России, которое Роскомнадзор разрешает не маркировать таковым журналистам государственных СМИ.

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Автор: Петр Ермилин, Куратор: Наталия Красовская
Темы талибан афганистан
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