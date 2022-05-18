Садальский о новом лидере ЛДПР Слуцком: "Дочь учится в американской школе"

Актёр Станислав Садальский покопался в биографии Леонида Слуцкого и с иронией заявил, что новый лидер ЛДПР — настоящий патриот.

Садальский для изучения личности Леонида Слуцкого обратился к материалам "Википедии" и другим открытым источникам.

"Дочь, (источник "Википедия") учится в американской школе в Швейцарии, родственники проживают то в Турции, то в Швейцарии, пентхаус в Москве за 500 млн. (источник Деловой портал), участок на Рублёвке, 1,2 тысячи квадратов, три квартиры + жилой дом + нежилой дом, два Бентли и Майбах 500 (данные декларации)", — поделился собранными сведениями заслуженный артист РСФСР.

Звезда фильма "Место встречи изменить нельзя" пришёл к выводу о том, что покойного Владимира Жириновского заменит "настоящий патриот России".

Садальский припомнил новому главе ЛДПР и то, что он требовал выдвижения Гинцбурга на Нобелевскую по медицине.

"Ой… ну, журналистки, берегись!" — написал актёр в конце своего анализа.

Ранее стало известно, что председателем фракции ЛДПР в Госдуме избран Леонид Слуцкий, возглавляющий международный комитет.