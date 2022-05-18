Председателем фракции ЛДПР в Госдуме избран Леонид Слуцкий, возглавляющий международный комитет. Об этом сообщил руководитель пресс-службы партии Александр Дюпин.
По его словам, заседание ЛДПР состоялось 17 мая после прекращения полномочий основателя партии Владимира Жириновского, который скончался 6 апреля из-за тяжёлой болезни.
"Руководителем фракции ЛДПР избран Леонид Слуцкий", — подтвердил Дюпин.
Ранее Слуцкий назвал Жириновского "человеком-эпохой". Он подчеркнул: смерть известного политика — невосполнимая утрата для российского парламентаризма и всей страны.
"В нём было столько сил, энергии, жизни, любви к своей родине. Владимир Вольфович был "человеком-эпохой", частью современной истории Отечества", — отметил Слуцкий.
17 мая официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что члены ЛДПР должны сами решать, как будет развиваться партия без Жириновского.
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