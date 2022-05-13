Парламент Крыма призвал создать российские военные базы на Украине

На украинских территориях, освобождённых в ходе российской спецоперации, должны появиться военные базы ВС РФ. Об этом заявил глава парламента Крыма Владимир Константинов.

"Должно быть гарантированное военное обеспечение, наличие наших военных баз", — сказал он в эфире "Соловьев. LIVE".

Парламентарий подчеркнул, что наличие российских военных баз на Украине обеспечить безопасность на освобождённых территориях, а также нивелирует угрозы сто стороны Киева.