На украинских территориях, освобождённых в ходе российской спецоперации, должны появиться военные базы ВС РФ. Об этом заявил глава парламента Крыма Владимир Константинов.
"Должно быть гарантированное военное обеспечение, наличие наших военных баз", — сказал он в эфире "Соловьев. LIVE".
Парламентарий подчеркнул, что наличие российских военных баз на Украине обеспечить безопасность на освобождённых территориях, а также нивелирует угрозы сто стороны Киева.
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