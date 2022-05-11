Власти Белгородской области решили продлить на 15 дней действие в регионе "жёлтого" уровня террористической опасности. Об этом сообщил глава области Вячеслав Гладков.
"До 25 мая на территории Белгородской области действует "желтый" уровень террористической опасности. Соответствующий документ подписан", — написал губернатор в своём Telegram-канале.
Высокий (жёлтый) уровень террористической опасности в Белгородской области объявили 25 апреля. Сообщалось, что он введён до 17.00 10 мая.
С 25 апреля территория Белгородской области неоднократно подвергалась обстрелам со стороны Украины, в результате которых были повреждены дома в нескольких сёлах. Была обстреляна гуманитарная колонна. На объектах Минобороны на территории региона произошли пожары.
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