В Белгородской области продлили "жёлтый" уровень террористической опасности

Власти Белгородской области решили продлить на 15 дней действие в регионе "жёлтого" уровня террористической опасности. Об этом сообщил глава области Вячеслав Гладков.

"До 25 мая на территории Белгородской области действует "желтый" уровень террористической опасности. Соответствующий документ подписан", — написал губернатор в своём Telegram-канале.

Высокий (жёлтый) уровень террористической опасности в Белгородской области объявили 25 апреля. Сообщалось, что он введён до 17.00 10 мая.

С 25 апреля территория Белгородской области неоднократно подвергалась обстрелам со стороны Украины, в результате которых были повреждены дома в нескольких сёлах. Была обстреляна гуманитарная колонна. На объектах Минобороны на территории региона произошли пожары.